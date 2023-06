Le notizie dell'edizione delle 12 del Gr regionale del 19 giugno 2023 a cura di Lele Casini.

Lanusei: incendio doloso in un locale usato come rimessa mezzi. Danni ad una rosticceria ambulante e una cella frigorifera

Suni: incendiata auto di un noto avvocato

Sassari: "Il 41 bis è una tortura" la scritta apparsa nella copertura del campanile della chiesa Santa Maria di Betlem

Meteo: da oggi sino a giovedì caldo torrido nell'Isola

Calcio: si aspettano le date ufficiali del ritiro del Cagliari

Calcio: il Budoni promosso in serie D.

