Politica: oggi il Consiglio Nazionale del Psd’Az e la decisione sull’appoggio o meno a Truzzu

Jerzu: bambino di 8 anni investito mentre andava a scuola. Non grave, avrebbe riportato una frattura alla spalla

Nuoro: un detenuto di Bad’e Carros in permesso premio, sarebbe rientrato in carcere con due ovuli di droga nello stomaco

Nuoro: scesi in piazza gli studenti del Grazia Deledda contro l’accorpamento con un altro istituto scolastico

Crociere: nel 2024 aumento del mercato nell’Isola

Sassari: stasera al via la rassegna “Teatri in via d’estinzione” allo Spazio Bunker

Calcio: oggi parla Ranieri che presenterà la trasferta di Frosinone. Domenica in LegaPro il derby tra Torres e Olbia

© Riproduzione riservata