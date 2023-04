Le notizie dell'edizione delle 8 del 20 aprile 2023 a cura di Lele Casini.

Regione: le reazioni il giorno dopo la chiusura delle indagini su 21 persone tra cui il Governatore Solinas

S.Antioco: agguato nella tarda serata di ieri nell ecampagne del paese. Un operaio ferito non sarebbe in pericolo di vita

Blue Zone: polemiche sull'utilizzo del "marchio" per le manifestazioni

Musica: domani al Verdi di Sassari una serata dedicata a Vivaldi

Calcio: oggi parlerà Claudio Ranieri e presenterà la gara di sabato a Parma

