Le notizie dell'edizione delle 10 del 19 aprile 2023 a cura di Lele Casini.

Acqua: in Sardegna viene perso il 50% delle risorse nei bacini idrici

Eolico: nuovo progetto di 66 pale eoliche a largo di Carloforte

Politica: un solo provvedimento approvato in Consiglio Regionale dall'inizio dell'anno

Spiagge: rincari sul prezzo di ombrelloni e lettini a causa dell'inflazione e dell'erosione

Olbia: venerdì al Politecnico Argonauti verrà presentato il libro di Alessandro De Roma "Grande terra sommersa"

Tula: sabato quarta edizione di "Beranu in Tula”

Tennis: le parole di Filippo Volandri sui partecipanti del Sardegna Open

