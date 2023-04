Le notizie dell'edizione delle 8 del 18 aprile 2023 a cura di Lele Casini.

Agropoli: trovato morto in un B&B un 35enne turista di origini sarde

Sassari: la Procura ha aperto un'inchiesta sul naufragio della settimana scorsa

Cagliari: Daspo di gruppo per 22 ultras del Cagliari

Alghero: la Sogeaal chiede agli imprenditori del Nord Sardegna i soldi per garantire i voli Ryanair per il 2024

Inflazione: la Sardegna è la seconda regione in Italia con gli aumenti più alti

Musica: domani alla Sala Sassu di Sassari, concerto della SRD Jazz Project

Calcio: infortunio dei flessori per Mancosu. Out tre settimane. Reggina penalizzata di tre punti

