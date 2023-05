Le notizie dell'edizione delle 8 del 17 maggio 2023 a cura di Lele Casini.

Politica: respinta la mozione di censura contro l'Assessore Doria

Sanità: sino a 12 anni di attesa per le prestazioni oncologiche in Sardegna

Aerei: la Regione potrebbe iniziare una battaglia legale contro la fusione degli aeroporti di Alghero e Olbia

Acqua: i bacini sardi sono pieni all'80%, l'acqua si perde nelle condotte

Pecore: per la prima volta in dieci anni, i greggi scendono sotto i 3 milioni di esemplari

Teatro: oggi e domani a Cagliari lo spettacolo "Perfetta" con Geppi Cucciari. Venerdì e Sabato ad Alghero e Sassari

Calcio: a due giorni dalla trasferta di Cosenza, Ranieri recupera anche Prelec. Oggi parlerà il tecnico romano

