Le notizie dell'edizione delle 8 del 17 aprile 2023 a cura di Lele Casini.

Sanità: proposta della Regione ai medici di prorogare di due anni la pensione

Scuola: aumentano le domande di pensionamento tra gli insegnanti

Cagliari: incidente nel lungomare del Poetto. Cinque feriti

Quartu: scoperte 30 persone che utilizzavano pass e parcheggi per disabili in modo abusivo

Musica: per la 664° Festa di Sant'Antioco, il 24 aprile diretta su Videolina, il 25 i Gemelli Diversi in concerto

Basket: brutta sconfitta a Brindisi per la Dinamo

Calcio: oggi riprendono gli allenamenti del Cagliari invista della trasferta di Parma

