Le notizie dell'edizione delle 8 del 16 marzo 2023 a cura di Lele Casini.

Insularità: il principio verrà inserito nel nuovo testo del decreto sull'Autonomia differenziata

Cavallette: ieri vertice in Prefettura a Nuoro

Cronaca: ieri altra vittima della strada in Sardegna

Università: settimana prossima la Ministra Bernini all'inaugurazione degli anni accademici di Cagliari e Sassari

Musica: il 24 aprile a Cagliari Bob Sinclair

Calcio: penultimo allenamento per il Cagliari in vista della sfida contro la Reggina. Oggi parla Ranieri

Cagliari in Diretta: stasera alle 18:30 nuova puntata su Radiolina e Videolina

© Riproduzione riservata