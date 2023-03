Le notizie dell'edizione delle 10 del 16 marzo 2023 a cura di Lele Casini.

Insularità: il principio verrà inserito nel nuovo testo del decreto sull'Autonomia differenziata

Siniscola: in lutto all'Agrario per la morte incidente di ieri del Prof. Brau

Cronaca: incidente stradale a Sestu

Cagliari: da lunedi iniziano i cantieri nel centro cittadino

Università: settimana prossima la Ministra Bernini all'inaugurazione degli anni accademici di Cagliari e Sassari

Tv: oggi alle 21 nuova puntata di Radar con Nicola Scano

Musica: il 24 aprile a Cagliari Bob Sinclair

Calcio: penultimo allenamento per il Cagliari in vista della sfida contro la Reggina. Oggi parla Ranieri

Cagliari in Diretta: stasera alle 18:30 nuova puntata su Radiolina e Videolina

