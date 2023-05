Le notizie dell'edizione delle 8 del 15 maggio 2023 a cura di Lele Casini.

Istat: nell'Isola preoccupano dati natalità, l'aspettativa di vita e le morti per tumore. La Sardegna in coda per i servizi digitali;

Chiesa: ha parlato Padre Paolo Contini dopo la denuncia di violenze subite da ragazzo in seminario;

Cagliari: caduto in strada lo storico ficus di Piazza Amendola;

Jerzu: grave incidente sui tornanti che portano al paese. Un motociclista tedesco di 25 anni trasportato in elicottero a Cagliari;

Calcio: oggi riprendono gli allenamenti del Cagliari;

Serie D: impresa sfiorata dell'Arzachena che esce dai playoffs. Nei playout salvo l'Atl.Uri, retrocede l'Ilvamaddalena. Rissa nel finale.

