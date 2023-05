Le notizie dell'edizione delle 12 del 15 maggio 2023 a cura di Lele Casini.

Politica: movimenti anche nel centrosinistra per le prossime elezioni regionali. Le parole di Eugenio Lai (Alleanza rosso-verde) in un'intervista all'Unione Sarda

Cagliari: incendio nella notte in un locale di via Cima

Cagliari: caduto in strada un ramo dello storico ficus di Piazza Ingrao. Nessun ferito. Danni ingenti. Nella messa in sicurezza, sradicata anche l'edicola

Monumenti Aperti: nonostante il maltempo buona partecipazione a Ossi, Ploaghe e Chiaramonti

Basket: oggi la Dinamo impegnata a Mestre per gara2 contro la Reyer

Serie D: impresa sfiorata dell'Arzachena che esce dai playoffs. Nei playout salvo l'Atl.Uri, retrocede l'Ilvamaddalena. Rissa nel finale

© Riproduzione riservata