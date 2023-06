Le notizie dell'edizione delle 8 del 15 giugno 2023 a cura di Lele Casini.

Maltempo: disagi e danni per le forti piogge di ieri a Fluminimaggiore, Portixeddu e Gallura

Loiri Porto S.Paolo: rapina all'Ufficio Postale. Bottino di 90 mila euro. Scappato il rapinatore

Olbia: altri guai in arrivo per il trapper Elia di Genova. Dopo la condanna a 10 anni avrebbe dileggiato la sua vittima sui social

Coldiretti: oggi e domani a Villasimius il Forum dell'Agricoltura Sarda

Musica: spostato dal Poetto alla Fiera di Cagliari il concerto del 1° luglio di Salmo

Calcio: entro domani la definizione dei riscatti. Di Pardo al Cagliari, Walukiewicz all'Empoli

Cagliari in Diretta: oggi alle 18:30 su Radiolina e Videolina ultima puntata con il Ds del Cagliari Bonato

