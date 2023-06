Le notizie dell'edizione delle 12 del 15 giugno 2023 a cura di Lele Casini.

Intelligenza artificiale: dossier Confartigianato. L'uso distorto mette a rischio tante aziende sarde e 310mila addetti

Carbosulcis: sciopero da questa mattina a Seruci. I minatori chiedono un incontro con Solinas

Acqua: emergenza nella piana di Chilivani. Solo 8 milioni di metri cubi per l'irriguo

Loiri: non è stato ancora individuato il rapinatore che ha portato via 90 mila euro dall'Ufficio Postale di Vaccileddi

Musica: il concerto del 1° luglio di Salmo spostato dal Poetto alla Fiera

Aquabike: da oggi sino a domenica la prima tappa del Mondiale

