Le notizie dell'edizione delle 10 del 15 giugno 2023 a cura di Lele Casini.

Loiri Porto S.Paolo: rapina all'Ufficio Postale. Bottino di 90 mila euro. Scappato il rapinatore

Maltempo: disagi e danni per le forti piogge di ieri a Fluminimaggiore, Portixeddu e Gallura

Sciopero: da questa mattina mobilitazione dei minatori della Carbosulcis che chiedono un incontro con il Governatore Solinas

Palau: lettera di protesta del Sindaco alla ASL di Olbia contro le chiusure della guardia medica per mancanza di medici

Libri: un libro contro le allergie e intolleranze della allergologa cagliaritana Rossana Cannas

Teatro: da domani alle Saline di Cagliari "Actor Giovane" della scuola di arte drammatica di Cagliari

Calcio: primi movimenti di mercato per il Cagliari

Basket: mercato anche per la Dinamo. In uscita Dowe, in entrata Cappelletti

