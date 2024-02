Politica: entra nel vivo la campagna elettorale. Da oggi a sabato in Sardegna l’ex Premier Giuseppe Conte e il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri

Corte dei Conti: nel 2023 in Sardegna 123 casi di responsabilità, molti relativi alla malasanità, con un danno erariale di 16 milioni di euro

Monte Nuovo: dal super carcere di Palermo ai domiciliari il primario del Binaghi Tomaso Cocco

Assicurazioni: aumento in un anno del 35% delle rc auto. Ieri incontro a Roma con le associazioni dei consumatori

Teatro: da oggi sino a domenica mini tournée nell’Isola di Remo Girone per il cartellone Cedac

Calcio: Ranieri recupera Sulemana che potrà essere convocato per Udine. In Lega Pro vittoria della Torres e pareggio per l’Olbia.

