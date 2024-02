Politica: entra nel vivo la campagna elettorale. Da oggi a sabato in Sardegna l’ex Premier Giuseppe Conte. E c’è attesa per la probabile visita della Premier meloni a conclusione della campagna elettorale

Perfugas: polemiche su un carro di Carnevale dedicato all’assalto ai portavalori sulla 131

Vini: progetto Akinas spinOv con alcuni vitigni autoctoni per creare spumanti

Inserto: oggi con l’Unione Sarda otto pagine dedicate ai soldi e agli investimenti

Arzachena: stasera all’Ama Auditorium “Stupida Show” con Paola Minaccioni

Calcio: Ranieri recupera Sulemana che potrà essere convocato per Udine. In Lega Pro vittoria della Torres e pareggio per l’Olbia

Pesi: medaglia d’argento per il sardo Sergio Massidda agli europei di pesistica olimpica in Bulgaria.

