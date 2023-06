Le notizie dell'edizione delle 8 del 14 giugno 2023 a cura di Lele Casini.

Berlusconi: oggi i funerali dell'ex Premier. Diretta anche su Videolina

Politica: la morte di Berlusconi e i riflessi sulle trattative sul candidato per le prossime regionali

Oliena: arrestata una amministratrice di sostegno. Aveva sottratto circa 195mila euro dai conti degli assistiti per spese personali

La Maddalena: in gravi condizioni un 62enne colpito alla pancia da un masso mentre era in spiaggia

Cultura: festival della sostenibilità edizione 2023 in sette comuni della Sardegna

Calcio: cominciano le vacanze per i giocatori, mentre società e tecnico preparano le mosse di mercato

