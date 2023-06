Le notizie dell'edizione delle 10 del 14 giugno 2023 a cura di Lele Casini.

Berlusconi: oggi i funerali dell'ex Premier. Diretta anche su Videolina

Politica: la morte di Berlusconi e i riflessi sulle trattative sul candidato per le prossime regionali

Ospedali: approvata la delibera regionale sul riordino

Oliena: arrestata una amministratrice di sostegno. Aveva sottratto circa 195mila euro dai conti degli assistiti per spese personali

Progetto Aria: distillato il primo argon utile per individuare la materia prima

Agorà: nuovo inserto in collaborazione con l'Università di Cagliari

AIDIA: venerdì e sabato l'assemblea nazionale. Le parole della Presidentessa provinciale Noemi Migliavacca

Teatro: da oggi a domenica a Sa Manifattura il Teatro dei Piccoli organizzato dalla compagnia Is Mascareddas

