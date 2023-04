Le notizie dell'edizione delle 12 del 14 aprile 2023 a cura di Lele Casini.

Delitto Serventi: confermato l'ergastolo per Andrea Pinna

Sciopero: adesione vicina al 100% della mobilitazione dei dipendenti di Trenitalia

Cagliari: arrestato un 51enne mediatore culturale bengalese nell'indagine "passaporti facili"

Orani: macellavano e vendevano carne non tracciata. Nei guai un allevatore e un ristoratore

Meteo: neve nella notte sul Gennargentu. Temperature in aumento nei prossimi giorni

Calcio: "Paura no, rispetto!" le parole di Ranieri sull'avversaria di domani, la capolista Frosinone

