Le notizie dell'edizione delle 10 del 14 aprile 2023 a cura di Lele Casini.

Sassari: riprese questa mattina le ricerche del sub disperso

Selargius: denunciato un 33enne del luogo per aver eluso il divieto di avvicinamento all'abitazione della famiglia

Villaputzu: arrestato un 70enne a Porto Corallo per una rapina del 2019

Super Bonus 110%: solo a marzo 600 domande presentate, 3/4 sono villette

Cultura: alle 19 a Lo Quarter di Alghero, serata finale per la rassegna sul cinema e le donne iraniane

Calcio: rifinitura questa mattina per il Cagliari. Domani contro il Frosinone probabile un nuovo sold-out

Casa Cus: oggi alle 14:30 la nuova puntata condotta da Andrea Matta

