Le notizie dell'edizione delle 8 del 10 marzo 2023

- Migranti: a febbraio in Sardegna 142 nuovi arrivi dall'Algeria

- Cagliari: nuovo incendio nella struttura sotto sequestro in via Riva di Ponente

- Irgoli: arrestato l'uomo che ha aggredito la ex compagna riducendola in fin di vita

- Arzana: ancora nessuna traccia di Sandro Arzu

- Calcio: tra oggi e domani gli esami per infortunio di Luvumbo

- Serie C: domenica nera per le sarde

- Basket: quinta vittoria consecutiva per la Dinamo

