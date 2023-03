Le notizie dell'edizione delle 12 del 13 marzo 2023 a cura di Lele Casini.

- Irgoli: le parole di condanna del Sindaco relativamente all'aggressione di sabato notte

- Toscana: morto in un incidente un motociclista sardo

- Ollollai: incidente alla periferia del paese. Ferito gravemente un 37enne

- Covid: cala la curva epidemiologica in Sardegna

- Time in Jazz: svelato il secondo artista per la 36esima edizione

- Calcio: è la settimana di Reggina-Cagliari, in attesa degli esami per Luvumbo

