Le notizie dell'edizione delle 10 del 13 marzo 2023 a cura di Lele Casini.

- Cronaca: ieri morto un motociclista sardo in Toscana

- Ollollai: grave incidente stradale alla periferia del paese. Grave un 37enne

- Luras: masso caduto sulla Olbia-Tempio. Nessun ferito

- Irgoli: arrestato l'aggressore di Patrizia Dessì

- Premio Costa Smeralda: il vincitore del Premio Internazionale allo scrittore francese Emmanule Carrère

- Calcio: attesa per l'esito degli esami per Luvumbo

- Ginnastica Artistica: due buoni piazzamenti per Nicola Bartolini nella tappa mondiale a Baku

