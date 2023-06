Le notizie dell'edizione delle 12 del 13 giugno 2023 a cura di Lele Casini.

Porto Torres: 11 kg all'interno del Tir. Arrestato un 49enne torinese

Sassari: 59 denunciati per aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza

Uta: arrestato un 44enne per stalking

Monserrato: denunciato un 83enne per minacce verso un altro automobilista che non gli avrebbe dato la precedenza

Cagliari: denunciato un 50enne per esercizio abusivo della professione. Si fingeva neurologo. Sequestrato l'immobile nel quale visitava i pazienti

Musica: presentato il cartellone della 33esima edizione di Narcao Blues

Calcio: ieri la festa promozione del Cagliari.

© Riproduzione riservata