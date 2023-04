Le notizie dell'edizione delle 8 del 13 aprile 2023 a cura di Lele Casini.

Stintino: sono riprese questa mattina le ricerche in mare dei due sub sassaresi

Portovesme: ancora una fumata nera nell'incontro di ieri con il Governo. Glencore definita "un muro di gomma"

Vela: l'assessore regionale al turismo Chessa risponde alle polemiche sull'addio di Cagliari alle World Series

Alghero: avvistata Whoopi Goldberg in città e a Bortigiadas per un pranzo in Gallura

Inserto Risparmiare: oggi in regalo con l'Unione Sarda

Calcio: oggi parlerà Ranieri che per sabato non recupera Pavoletti e Capradossi

