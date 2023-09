Le notizie dell'edizione delle 8:00 del 12 settembre 2023 a cura di Lele Casini.

Cronaca: due pedoni travolti nelle strisce pedonali. A perdere la vita un pensionato di Paulilatino e una ex docente a Cagliari

Cronaca: oggi i funerali di due giovani morti nell'incidente di Viale Marconi. Aperto fascicolo dalla Procura per omicidio stradale

Arborea: ciclista di 65 anni travolto sulla Provinciale. Trasportato in codice rosso al Brotzu di Cagliari

Carburanti: continua il rialzo dei prezzi. L'Assoutenti chiede misure urgenti

Italia's Got Talent: grande successo per il piccolo Dj Daniel Virdis di Sorso

Calcio: questo pomeriggio ripresa degli allenamenti per il Cagliari. Atteso il ritorno di alcuni nazionali

© Riproduzione riservata