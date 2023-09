Le notizie dell'edizione delle 12:00 del 12 settembre 2023 a cura di Lele Casini.

Politica: oggi in Aula l'ultimo emendamento al Collegato alla Finanziaria Regionale

Cronaca: questo pomeriggio alle 16 i funerali di due dei quattro ragazzi vittime dell'incidente di Viale Marconi a Cagliari. Migliorano le condizioni dei due ragazzi feriti, che però non ricordano nulla dell'incidente

Quartu S.E.: arrestato un 33enne per aver forzato un blocco della Polizia cercando di investire un agente. Non aveva neanche la patente perché mai conseguita

Donori: arrestato un 29enne dopo una perquisizione. era in possesso di droga già confezionata, denaro in contante e due bilancini

Cagliari: denunciata una 45enne di Monserrato per furto. Aveva rubato 400 euro dalla cassa di un negozio di Cagliari

Calcio: oggi la ripresa degli allenamenti del Cagliari

