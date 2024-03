Politica: “siamo già al lavoro per cancellare il disastro degli ultimi 5 anni” le parole di Alessandra Todde. “Sanità, lavoro, trasporti, infrastrutture, giovani, scuola e diritti” le priorità della nuova Giunta

Nuxis: arrestata una 42enne cagliaritana. Ha presentato documenti falsi per farsi assumere come medico in una RSA

Cagliari: disagi al traffico cittadino per un incidente in Viale S.Vincenzo tra un’auto e una moto. Ferito il centauro, ma non è grave

Capoterra: due incidente a distanza di poco tempo hanno creato lunghe file nella SS 195 in direzione Cagliari

Quartu S.Elena: furto in un negozio di fiori. Magro il bottino: 70 euro e un cellulare

Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari. Aresti e Viola ospiti del Liceo Scientifico Michelangelo

