Le notizie dell'edizione delle 8 del 12 maggio 2023 a cura di Lele Casini.

Aerei: il volo estivo per Dubai "dirottato" da Cagliari a Olbia in accordo tra Sogaer e Geasar per non perdere la rotta. Dura reazione dell'Assessore Moro

Cavallette: l'Agenzia Laore "scarica" sull’Università di Sassari la responsabilità di un'emergenza fuori controllo

Cagliari: incendio nella notte in una pizzeria in Via Serri. Non è esclusa l'origine dolosa

Economia: diminuiscono del 16% le iscrizioni di nuove Partita Iva in Sardegna

Calcio: le parole di Claudio Ranieri sul Palermo.

© Riproduzione riservata