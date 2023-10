Le notizie dell'edizione delle 10:00 del 10 ottobre 2023 a cura di Lele Casini.

Continuità: calo dei prezzi dei voli in continuità. Ma per i turisti a Natale arriva la stangata

Cronaca: eseguita l'autopsia sul corpo di Mario Mulas. L'imprenditore potrebbe essere stato aggredito

Nuoro: liberato dai vigili del fuoco un uomo rinchiuso in una stanza del suo appartamento per un difetto della serratura

San Sperate: denunciate quattro persone residenti nel napoletano, per truffa. Si fingevano operatori di Poste Italiane per farsi dare credenziali

Cronaca: incidente frontale questa mattina sulla SS387. Feriti in modo lieve i conducenti. Disagi nel traffico

Libri: esce oggi il nuovo libro di Francesco Abate

Videolina: oggi alle 21 prima puntata di "Centenari Superstar" con Paola Pilia e Flavio Soriga

