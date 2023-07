Gr regionale, le notizie dell'edizione delle 8 del 10 luglio 2023 a cura di Valentina Caruso.

Cronaca: temperature oltre i 40 gradi nell'Isola, continua l'allerta alta per gli incendi.

Cronaca: ancora nessuna traccia dell'ex sindaco di Carloforte Marco Simeone, dopo la condanna in carcere.

Cronaca: si continua a cercare Giacomo Solinas, il 39enne sparito lo scorso venerdì a Gonnesa.

Turismo: prezzi troppo alti nell'isola, i turisti italiani scelgono altre mete.

Sport, calcio: inizia oggi il ritiro del Cagliari ad Assemini in vista del campionato di serie A.

