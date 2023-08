Le notizie dell'edizione delle 8:00 del 10 agosto 2023 a cura di Lele Casini.

Cronaca: interrogati due giovani quartesi, potrebbero essere gli autori dell'accoltellamento di Luca Mameli

Emergenza: nel lungomare cagliaritano e quartese ormai la notte è teatro di tante risse, alcune con esito tragico

Politica: ancora un rinvio in Aula per il Collegato. Questa volta a settembre

Incendi: "siamo vicini ad individuare i colpevoli" le parole del comandante del Corpo Forestale Migliorati

Villacidro: arrestato un operaio di 50 anni. Sarebbe l'autore (per vendetta) del rogo dello scorso luglio

Musica: oggi alle 14:30 su Radiolina "Unione Cult". Ospite di Francesca Figus è Mahmood

Calcio: a due giorni dal primo impegno ufficiale, il Cagliari vuole stringere sul mercato. Il difensore centrale, il centrocampista Prati e un attaccante i colpi da definire prima del'linizio del campionato.

© Riproduzione riservata