Le notizie dell'edizione delle 8:00 del 1 settembre 2023 a cura di Lele Casini.

Politica: la Regione prepara il dossier sulla continuità territoriale da presentare la settimana prossima a Bruxelles

Concordato: passa per soli 2 voti l'emendamento sull'aumento delle volumetrie

Olbia: continuano le indagini sulla tragedia di Bados. Polemiche sul presunto ritardo nei soccorsi

San Gavino: prova di riapertura Fonderia con l'impiego di 50 dipendenti

San Teodoro: parte oggi l'8^ edizione del san Teodoro Jazz

Calcio: alle 20 chiude il mercato con gli ultimi movimenti in uscita per il Cagliari. Domani la trasferta di Bologna

