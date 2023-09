Le notizie dell'edizione delle 12:00 del 1 settembre 2023 a cura di Lele Casini.

Arzachena: centauro in fin di vita dopo essere uscito fuori strada sulla SS 125. L'uomo avrebbe perso entrambe le gambe

Dolianova: altra denuncia per un 69enne del luogo per aver perseguitato una donna sposata

Selargius: ai domiciliari un 30enne per non aver rispettato il divieto di avvicinamento sulla sua ex compagna

Teulada: denuncia per un pescatore sportivo di Villa S.Pietro. E' stato sorpreso con più di 100 ricci nella sua macchina

Ollolai: grande successo per il progetto del Comune "Work from Ollolai/Traballa dae Ollolai"

Arzachena: concerto questa sera degli Istentales e di Elio al campo sportivo di Abbiadori

Calcio: domani Bologna-Cagliari con i nuovi Petagna e Wieteska

