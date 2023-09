Le notizie dell'edizione delle 10:00 del 1 settembre 2023 a cura di Lele Casini.

Politica: ieri approvato per soli due voti l'emendamento sugli incrementi delle volumetrie per gli hotel di lusso

Osilo: incidente stradale alle 4 del mattino. Ferita una trentenne

Olbia: motociclista cade da solo sulla 125 e sbatte sul guardrail. Disagi nel traffico

Cagliari: segnalati due turisti tedeschi per furto di ciottoli e conchiglie del Poetto

Bosa: l'attività di prevenzione della Guardia Costiera contro il campeggio abusivo

Abbiadori: oggi alle 22 concerto degli Istentales con Elio

Calcio: ultimo allenamento per il Cagliari prima della partenza per Bologna. Domani in esclusiva su Radiolina.

