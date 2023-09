Nuovo appuntamento con Caffè Corretto in compagnia di Paola Pilia. In questa puntata sono intervenuti: Stefano Vavoli, responsabile regionale FTO, il giornalista Lele Casini, l'inviato di Videolina Graziano Canu, Luca Neri per gli aggiornamenti da Unionesarda.it, la conduttrice Ambra Pintore e il blogger di TvBlog Marco Salaris.

© Riproduzione riservata