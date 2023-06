Nuovo appuntamento con Caffè Corretto in compagnia del giornalista de L'Unione Sarda Carlo Alberto Melis. Puntata dedicata al mondo dello sport, in particolare Rally Italia Sardegna, che si è svolto in Gallura dal 1 al 4 giugno 2023. Ospiti dellla puntata Giulio Pes, Presidente Aci Sassari, Antonio Turitto, Direttore Rally Italia Sardegna, il pilota Francesco Marrone, Bruno Perra, Presidente Coni Sardegna e il Direttore di Unionesarda.it Ivan Paone per tutti gli aggiornamenti.

