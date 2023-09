Nuovo appuntamento con Caffè Corretto, in compagnia di Paola Pilia. In questa puntata sono intervenuti: Mario Lecca, meteorologo Arpal, Angela Quaquero, presidente ordine psicologhe e psicologi, il giornalista Lele Casini, Silvia Liguori, responsabile del servizio Punto Famiglia Acli, Veronica Fadda per gli aggiornamenti da Unionesarda.it e Agostino Cicalò, presidente della camera di commercio di Nuoro.

