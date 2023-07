Nuovo appuntamento con Caffè Corretto in compagnia della giornalista Veronica Fadda. Puntata dedicata ai giovani che hanno investito sulla terra con l'agricoltore Marco Manca, l'imprenditrice Giulia Pelau e l'agrichef Antonio Demontis. In apertura come sempre la rassegna stampa con le notizie su L'Unione Sarda e uno sguardo alle ultime notize in tempo reale da Unionesarda.it con il Direttore Ivan Paone.

