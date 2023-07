Nuovo appuntamento con Caffè Corretto, in compagnia della giornalista Veronica Fadda. Puntata dedicata al mondo del Teatro Lirico di Cagliari con Giorgio Pitzianti, referente comunicazione e marketing del Teatro Lirico e con il Sovrintende Nicola Colabianchi. Immancabile la rassegna stampa con le notizie in prima pagina su L'Unione Sarda e gli aggiornamenti in tempo reale da Unionesarda.it con Luca Neri.

© Riproduzione riservata