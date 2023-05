Nuovo appuntamento con Caffè Corretto in compagnia della giornalista di Sardegna 1 Paola Pilia. La Sardegna in lutto per la scomparsa della fotografa Daniela Zedda, il ricordo del direttore editoriale Lorenzo Paolini. Sarà un'altra settimana all'insegna del maltempo, gli aggiornamenti con il meteorologo Mario Lecca. Fine settimana di elezioni in Sardegna, le parole del confermato sindaco di Jerzu, Carlo Lai. AteneiKa ai nastri di partenza, gli aggiornamenti con Andrea Matta, conduttore di CasaCUS Cagliari. Immancabili gli aggiornamenti da UnioneSarda.it con il direttore Ivan Paone e le notizie in prima pagina su L'Unione Sarda.

© Riproduzione riservata