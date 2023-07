Nuovo appuntamento con Caffè Corretto, in compagnia del giornalista de L'Unione Sarda Carlo Alberto Melis. Come sempre in primo piano la rassegna stampa, con le notizie del nostro quotidiano L'Unione Sarda e dei giornali nazionali. Ospite l'ex ciclista professionista Fabio Aru, dal ritiro del Cagliari è intervenuto il giornalista Fabiano Gaggini, le ultime notizie da Unionesarda.it con Luca Neri e infine spazio al mondo della vela con il velista e collaborazione dell'Unione Sarda Antonello Ciabatti.

© Riproduzione riservata