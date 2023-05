Nuovo appuntamento con Caffè Corretto, in compagnia del giornalista de L'Unione Sarda Francesco Abate. Puntata dedicata alla musica e agli eventi musicali e culturali della nostra isola. In collegamento da Sassari Barbara Vargiu, promoter musicale e culturale del gruppo Le Ragazze Terribili che ci ha raccontato le nuove iniziative in Libano e Sardegna. Con il promoter musicale Piero Collu ci siamo occupati della riproposizione dell'evento "Un mare di musica" di Assemini. In studio anche i cantanti Alessandro Ligas e The Goodmess che ha presentato il suo nuovo singolo.

