Nuovo appuntamento con Caffè Corretto, in compagnia del giornalista Giuseppe Deiana. In questa puntata sono intervenuti: Michele Ruffi, giornalista de L'Unione Sarda, Giovanni Corrado Marziano, dirigente stradale, Enrico Fresu per gli aggiornamenti da Unionesarda.it, la giornalista de L'Unione Sarda Ilenia Giagnoni e il sindaco di Scraffingiu.

© Riproduzione riservata