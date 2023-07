Nuovo appuntamento con Caffè Corretto, in compagnia del giornalista de L'Unione Sarda Celestino Tabasso. Come sempre immancabile la rassegna stampa, con le notizie in primo piano su L'Unione Sarda e sulla stampa nazionale. Sono intervenuti: Prof. Vittorio Pelligra, economista saggista e analista della comunicazione, Alessandro Pili attore, Marcello Cocco giornalista de L'Unione Sarda, Luca Neri per le ultme da Unionesarda.it.

© Riproduzione riservata