Nuovo appuntamento con Caffè Corretto in compagnia di Paola Pilia. In questa puntata è intervenuto il caporedattore de L'Unione Sarda Giuseppe Deiana, per parlare del Bonus Trasporti e per le anticipazioni del prossimo appuntamento con "I conti di famiglia". Primo giorno di chiusura per Viale Trieste a Cagliari, gli aggiornamenti in diretta con il giornalista Mauro Madeddu. Valentino Pusceddu, Dirigente dell'Istituto comprensivo di Pirri ha presentato il festival ProssimaMente. Con Nicola Spagnuolo, direttore generale Cmft, il centro di formazione e management ci siamo occupati di futuro: come vivremo, lavoreremo e faremo affari nel 2030. Il tema è al centro del nuovo libro della collana Terziario Futuro, "30 trend per il 2030" che fa tappa a Cagliari. Il regista Andrea Assorgia ha presentato la mostra VR1943, visitabile al Lazzaretto di Cagliari. Con il giornalista Lele Casini abbiamo fatto il punto sul Cagliari Calcio e le anticipazioni della nuova puntata di "Sport in Diretta Speciale Sardegna Open di Tennis". Uno sguardo agli aggiornamenti da Unionesarda.it con Luca Neri e lezioni di social con il nostro social media manger Enzo Asuni.

© Riproduzione riservata