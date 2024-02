Maria Francesca Chiappe – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 16 febbraio 2024 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 8.30.

Ospiti della puntata e argomenti:

Roberto Salis – Padre di Ilaria Salis, l’insegnante da troppo tempo incarcerata a Budapest

Gherardo Colombo – Ex magistrato, saggista e scrittore per parlare del caso di Ilaria Salis

Enrico Fresu – Giornalista, per tutti gli aggiornamenti in tempo reale da Unionesarda.it

Irene Testa – Garante dei detenuti per parlare delle condizioni dei carcerati e di Ilaria Salis

© Riproduzione riservata