Nuovo appuntamento con Caffè Corretto, in compagnia della giornalista Paola Pilia. In primo piano come sempre le principali notizie del giorno con la rassegna stampa delle principali notizie. Sono intervenuti: il sociologo Nando Dalla Chiesa, Pier Paolo Soro della pro loco di Ollolai, il social media manager Enzo Asuni, Claudio Simbula di Akènta e Veronica Fadda dalla redazione di Unionesarda.it

© Riproduzione riservata