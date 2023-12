Fabio Manca – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 18 dicembre 2023 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 8.30.

Ospiti della puntata e argomenti:

Corrado Lacava – Responsabile per la Sardegna della Soka Gakkai: l’impegno dei buddisti per la pace e contro il nucleare

Enrico Pilia – Capo dello sport de L’Unione Sarda: il punto della situazione dopo la sconfitta del Cagliari contro il Napoli

Ignazio Picciau e Giorgio Sanna – Collegium Kalaritanum: il coro che porta la musica sarda nel mondo

Sabrina Schiesaro – Giornalista Unionesarda.it per tutte le ultime notizie della giornata

© Riproduzione riservata