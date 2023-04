Nuovo appuntamento con Caffè Coretto in compagnia di Paola Pilia.

Ospiti della puntata sono stati Rinaldo Mereu, Segretario Pensionati Uil per parlare di sanità e di assistenza sanitaria negata agli anziani, Maurizio Onnis, sindaco di Villanovaforru, per parlare di spopolamento e migrazioni. Uno sguardo poi all'esperienza del nutrito gruppo di climbers europei che si è trasferito a vivere a Ulassai, ripopolandola, le parole di Paolo Stagnoli della Comunità Nannai Ulassai.

Per lo spazio dedicato alla cultura, Simone Pittau, direttore artistico del Culture Festival, ci ha raccontato i nuovi appuntamenti, in programma fino a novembre. Uno sguardo poi al mondo dello sport con Lele Casini e all'appuntamento di questa sera, martedì 18 aprile 2023 al Planetario per celebrare la partnership di Radiolina con il Cagliari Calcio. Il Gruppo L’Unione Sarda offrirà uno spettacolo al Planetario con l’animazione e la proiezione del cielo del giorno dello scudetto del Cagliari (12/04/1970). Insieme ai giocatori della primavera ci saranno i giocatori della prima squadra Azzi, Aresti e Viola con Mister Pisacane e Muzzi (coordinatore tecnico della Primavera). Infine le lezioni di social con il social media manager Enzo Asuni.

© Riproduzione riservata